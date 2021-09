Cathie Wood verkoopt schijfje Tesla

Wall Street speelt quitte. De fondsengoeroe Cathie Wood pakt winst op Tesla, dat in de voorbije drie weken 75 miljard dollar aan beurswaarde won.

De Amerikaanse beurzen trappelen ter plaatse. De beleggers zijn deels bezig met de afbouw van de monetaire stimulus nu naast de Amerikaanse centrale bank (Fed) ook de Europese Centrale Bank (ECB) de obligatieaankopen wat gaat minderen.

Daarnaast kijken de beurzen naar de Amerikaanse president Joe Biden, die nieuw leven wil pompen in de stagnerende vaccinatiegraad in het land. Werknemers van grote bedrijven moeten voortaan zich ofwel laten vaccineren ofwel laten testen. Als de vaccinatiegraad opgeschroefd kan worden, is dat gunstig voor de economie. Het jongste banenrapport liet zien dat de Amerikaanse economie last heeft van consumenten met angst voor de zeer besmettelijke deltavariant.

Wood verkoopt aandelen Tesla

Cathie Wood, de beleggingsgoeroe en uitgeefster van de ARK Innovation ETF's, heeft geprofiteerd van de rally in het aandeel Tesla van de voorbije weken.

De verschillende fondsen van Wood verkochten meer dan 180.000 aandelen op woensdag en donderdag. Gerekend met de slotkoersen gaat het om een totale waarde van bijna 139 miljoen dollar.

ARK blijft nog altijd een van de grootste aandeelhouders van Tesla met een Tesla-pakket van 4 miljard dollar. De fondsen van ARK nemen regelmatig winsten om de cash te herinvesteren in nieuwe projecten. Het aandeel Tesla is de afgelopen drie weken stevig gestegen, waardoor er zo'n 75 miljard dollar aan marktwaarde bij is gekomen.

Eerder dit jaar voorspelde Wood dat het aandeel tegen 2025 op 3.000 dollar zou staan. Daarmee zou het bedrijf 3.000 miljard dollar waard zijn. Op dit moment is Tesla 760 miljard dollar waard.

Ondanks de verkoopdruk wint Tesla 0,2 procent.

Kroger krijgt klap

De supermarktketen Kroger krijgt een klap van meer dan 8 procent. Het bedrijf kwam nochtans met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De omzet klom met 4 procent naar 31,7 miljard dollar, terwijl analisten een omzet van 30,7 miljard hadden voorzien. Tegelijkertijd klom de digitale verkoop met 114 procent tegenover twee jaar geleden. De winst per aandeel kwam uit op 0,80 dollar, 9,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden een winst van 64 dollarcent voorzien.

Het bedrijf is positief over de toekomst. De winst per aandeel zou uitkomen op 3,25 à 3,35 dollar tegenover een eerdere prognose tussen 2,95 en 3,10 euro. 'We zagen klanten dit kwartaal probleemloos switchen tussen onze kanalen nu onze digitale verkoop op stoom komt. Verder zien we dat consumenten meer voedsel thuis eten, omdat het betaalbaarder en gezonder is.'