Celyad keldert kwart na teleurstellende testresultaten

De klinische update die het Waalse biotechbedijf Celyad zaterdag naar buiten bracht, valt in ongenade bij beleggers. Het belangrijkste middel tegen leukemie vertoont onvoldoende verhoogde werkzaamheid. Het aandeel keldert bijna een kwart.

De resultaten van de zogeheten THINK-studie met de CYAD-01-therapie duiden niet op een duidelijk verhoogde werkzaamheid bij kankerpatiënten. Dat blijkt uit de presentatie die Celyad hield tijdens de European Hematology Assiciation zaterdag. De THINK-studie ging na of een verhoogde dosis met zogeheten T-cellen beter werkt, zonder de veiligheid in gedrang te brengen, bij de behandeling van patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom (MDS).

Celyad is gespecialiseerd in immunotherapie. Het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert manipuleert immuuncellen van de patiënt in het labo en spuit die weer in om de kanker te lijf te gaan. Celyad kreeg wereldwijd veel aandacht in 2017, toen het erin slaagde een vergevorderde leukemiepatiënt die ten dode was opgeschreven toch te genezen.

Gelukstreffer

Velen vragen zich nu af of dat geen gelukstreffer was. In de THINK-studie werd bij 4 op 13 patiënten een objectieve respons waargenomen en bij slechts één was er een duurzame respons gedurende 90 dagen. Amper twee patiënten vertoonden na drie maanden een stabiel ziektebeeld. In totaal werd bij 6 van de 13 patiënten een anti-leukemische activiteit waargenomen.

Celyad zal in verdere tests nog hogere dosissen toedienen. De uitslag staat tegen eind dit jaar gepland. Voor de beleggers zijn de voorlopige resultaten duidelijk onvoldoende.

Daarnaast legde Celyad resultaten voor van de DEPLETHINK-test waarbij een kleine eenmalige dosis van CYAD-01 gecombineerd werd met chemotherapie (CyFlu). Bij twee van de vijf patiënten stelden de dokters een stabilisatie van de ziekte vast.

Analisten

De analisten zijn duidelijke optimistischer dan de beleggers. KBC Securities en Degroof Petercam handhaven beiden hun koopadvies, met koersdoelen die wel zeer ver van de huidige prijs liggen: 33 euro bij KBC en 72 euro bij Degroof Petercam. KBC Securities-analiste Sandra Cauwenberghs wijst op de bemoedigende farmacokinetische eigenschappen van de THINK-studie met een hoger doseringsschema. Maar ze geeft toe dat de onvoldoende verhoogde werkzaamheid beleggers kan afschrikken. Bovendien mikt Celyad op patiënten in het verstgevorderde stadium van hun ziekte, waardoor het zoeken van de balans tussen de efficiëntie van het middel en de veiligheid uitdagend is.

Stéphanie Put van Degroof Petercam stelt dat 2019 cruciaal wordt voor Celyad met nog heel wat testresultaten voor de boeg. 'Het belangrijkste product CYAD-01 vertegenwoordigt nog een hoge, onvoldoende bediende patiëntenpopulatie', stelt ze. 'De THINK-update geeft aan dat een hogere dosis niet leidt tot minder veiligheid of tolerantie. De DEPLETHINK-update bewijst het potentieel van het product in combinatie met voorafgaande chemotherapie.'

C-Cure

Degroof Petercam was een van de begeleidende banken bij de kapitaalverhoging van 40 miljoen euro in mei vorig jaar. Sindsdien halveerde de koers. Celyad, dat tot 2014 als Cardio3 Biosciences door het leven ging, kampte al eens met een loodzware tegenslag.

Schermvullende weergave De nieuwe CEO Felippo Petti. ©Celyad

De therapie C-Cure, om chronisch hartfalen te genezen met celtherapie, bleek in de laatste grootschalige derde testfase niet beter te werken dan een placebo. Het bedrijf kon een doorstart realiseren dankzij de overname van OnCyte, waardoor het toegang kreeg tot het huidige onderzoeksprogramma voor immunotherapie.