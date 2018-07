Celyad mag darmkankermiddel klinisch testen in de VS

'We zijn verheugd dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt', zegt CEO Christian Homsy. Celyad is gespecialiseerd in CAR-T-technologie. Die therapie vertrekt van immuuncellen van de patiënt, die in het labo aangepast worden zodat ze - eenmaal terug geïnjecteerd in de bloedbaan - kankercellen die zich proberen te camoufleren kunnen opsporen en vernietigen.