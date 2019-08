Celyad onderuit na halfjaarcijfers

Vrijdag gaan de Europese beurzen hoger. Beleggers kijken vooral uit naar de toespraak die de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, zal gaan geven in Jackson Hole . Hierbij zullen de markten vooral goed luisteren of de Fed-voorzitter zinspeelt op meer renteverlagingen. Vorige maand knipte de Fed de rente met 25 basispunten .

VGP gaat hoger nadat het eerder op de dag kon uitpakken met mooie cijfers . De vastgoedontwikkelaar behaalde in het eerste halfjaar een beter dan verwachte nettowinst van 75 miljoen euro. Daarnaast sleepte een recordaantal huurcontracten in de wacht.

Tevreden

De CEO van VGP, Jan van Geet, is tevreden met de cijfers. 'We hebben in Europa heel aantrekkelijke grondposities verworven met een recordaantal nieuwe huurcontracten. Zo bepalen we onze koers voor verdere groei in de toekomst', zegt de topman. Voorts wijst de topman erop dat de groep het vermogen om de groei te financieren heeft versterkt door de joint venture die VGP heeft gesloten met Allianz Real Estate.