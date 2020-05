Centrale bank doorkruist Buffetts olifantenjacht

Warren Buffett heeft niet van de beurscrash geprofiteerd om zijn gigantische oorlogskas aan het werk te zetten. De superbelegger begon telefoontjes te krijgen van noodlijdende bedrijven, totdat de Amerikaanse centrale bank zelf de geldkraan opendraaide.

Ook voor een van ’s werelds rijkste mensen betekent de lockdown ongeknipt haar en rondhangen in een jogging. Buffett deed die bekentenis dit weekend vanop een podium in de arena in Nebraska waar hij normaal gezien tienduizenden aandeelhouders van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway toespreekt. Ditmaal vond de jaarvergadering zonder publiek plaats, een gevolg van de coronapandemie.

En zonder zijn trouwe rechterhand. De 96-jarige Charlie Munger, volgens Buffett in goede gezondheid, werd de lange vlucht van zijn woonplaats in Californië bespaard. In zijn plaats nam de 57-jarige vicevoorzitter Greg Abel de honneurs waar naast Buffett, wat nog eens onderstreepte dat Abel een topkandidaat is om de 89-jarige superbelegger op te volgen als CEO. Samen voerden ze liefst 4,5 uur het woord tijdens de gestreamde vergadering, waarin ze ook vragen beantwoordden.

Fout

De meeste aandacht ging naar de ‘fout’ die Buffett opbiechtte om na een eerdere slechte ervaring toch nog eens op de Amerikaanse luchtvaartsector ingezet te hebben. Buffett kocht in 2016 belangen in Amerika’s grootste luchtvaartbedrijven - American Airlines, Delta, United en Southwest - maar gooide die aandelen vorige maand weer buiten, met verlies. Hij ziet het niet snel goed komen voor de sector. ‘De wereld is veranderd voor luchtvaartbedrijven en we wensen ze alle geluk’, aldus Buffett, die niet uitsluit dat de sector het nog twee à drie jaar met gevoelig minder passagiers moet stellen als gevolg van de coronacrisis.

De wereld is veranderd voor luchtvaartbedrijven en we wensen ze alle geluk. Warren Buffett CEO Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway blijft wel blootgesteld aan de malaise in de luchtvaartsector via Precision Castparts. Het kocht die leverancier van vliegtuigonderdelen in 2016 voor 37 miljard dollar, meteen de laatste grote overname. Nadat Precision Castparts al hinder heeft ondervonden van de stopgezette productie van de Boeing 737 Max, komt daar nu een terugval in verwachte vliegtuigbestellingen bij.

Olifant

Op een nieuwe grote overname - een olifant in Buffett-jargon - blijft het wachten, en dat ondanks een cashberg van 137 miljard dollar. Tijdens de financiële crisis van 2008 trok Buffett als ultieme redder in nood de portemonnee open voor worstelende bedrijven als Goldman Sachs en General Electric, maar tijdens de recente beurscrash in maart bleef hij stilzitten. ‘We hebben niets aantrekkelijks gezien’, verklaarde hij zijn geduldige aanpak.

Dat kwam ook omdat de Amerikaanse centrale bank (Fed) snel alle registers opentrok om de markt te stabiliseren door onder meer bedrijfsobligaties op te kopen. Bedrijven die anders bij Berkshire Hathaway hadden moeten aankloppen, vonden nu goedkopere financiering in de markt, stelde Buffett, die eraan toevoegde dat de Fed het juiste heeft gedaan. Het betekende wel dat de telefoontjes die Berkshire Hathaway aanvankelijk kreeg van noodlijdende bedrijven, snel weer opdroogden. Maar uitstel is geen afstel. ‘Wie weet wat er volgende week of volgende maand of volgend jaar gebeurt?’, verwoordde Buffett de onzekerheid die over de markt blijft hangen.