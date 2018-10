China en uitstoottest rijden autotoeleverancier Valeo in de prak

De Franse producent van auto-onderdelen Valeo maakt een tuimelperte van zo'n 20 procent op de beurs. Het bedrijf zet een lagere winst voorop door een groeivetraging in China en strengere uitstootnormen in Europa.

Valeo maakte vanochtend schoorvoetend bekend dat de winst- en omzetdoelstellingen niet gehaald zullen worden. Lagere verkopen uit China en strengere Europese uitstootnormen gooien roet in het eten. De omzet zal dit jaar niet langer groeien met 9 maar met 6 procent, schat Valeo.

Het is al de tweede winstwaarschuwing in drie maanden tijd voor de producent van autolichten, elektrische versnellingsbakken en sensoren voor autonome auto's. Valeo is een slachtoffer van de malaise die de Europese autosector treft.

'We waren verrast door de snelheid waarmee de Chinese markt vertraagt,' zei CEO Jacques Aschenbroich tijdens een conferencecall. In september daalden de Chinese autoregistraties voor de derde maand op rij. Het was de grootste daling op jaarbasis in 7 jaar.

China is niet de enige spelbreker. In Europa ging afgelopen maand de nieuwe richtlijn Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) van kracht. Dat is een nieuwe standaard voor het bepalen van voertuigemissies, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen.

Door die nieuwe maatregelen moesten klanten van Valeo zoals Volkswagen en Renault de levering van bepaalde modellen uitstellen omdat die nog een nieuw certificaat moesten krijgen. De disruptie is te voelen in heel de Europese autosector. Verschillende autobedrijven zoals BMW en Daimler stuurden al een winstwaarschuwing uit. 'We denken dat de impact van de nieuwe test zich nog zal laten voelen in het vierde kwartaal,' aldus Aschenbroich.

De verkopen van Valeo gingen er in het derde kwartaal tegen constante wisselkoersen met 5 procent op vooruit tot 4,49 miljard euro. Wanneer je corrigeert voor overnames bleef de omzet evenwel stabiel. Volgens Valeo zal de winstmarge in 2018 6,2-6,5 procent bedragen terwijl de groep eerder van 7,8 procent uitging.