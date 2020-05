'China first' duwt Boeing omlaag

Amerikaanse beleggers zijn voorzichtig nu de handelsspanningen tussen de VS en China oplopen. Daarnaast krijgt de markt een slecht cijfer over de Amerikaanse kleinhandel te verwerken: de omzet van winkeliers in de VS donderde met 16,4 procent lager in april. Dat is de grootste daling sinds de start van de statistieken in 1992. Economen hadden een terugval met slechts 12 procent voorspeld. In maart was de omzet al met 8,3 procent verminderd.