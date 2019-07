Chinese Nasdaq kent euforische start

Een eigen techbeurs zou niet enkel middelen moeten mobiliseren voor de ontwikkeling van Chinese bedrijven, maar ook moeten voorkomen dat Chinese techbedrijven een beursnotering kiezen in New York of Hongkong, zoals Alibaba of Tencent deden. Shanghai, waar Star Market gevestigd is, kan zo uitgroeien tot een internationaal financieel en innovatief centrum, aldus Xi. Al zijn de 25 debutanten voorlopig amper bekend buiten China.