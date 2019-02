Chinese aandelen en munt maken hand in hand comeback

‘De Chinese markten waren eind 2018 goedkoop na een verkoopgolf door de onzekerheid over de groeivertraging en het handelsconflict met de VS’, zegt Jan Boudewijns, specialist groeimarkten van de vermogensbeheerder Candriam. ‘Sindsdien lanceerde de regering nieuwe stimuli en zijn de handelsrelaties met de VS verbeterd.’ De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij de verhoging van de importtaksen op Chinese producten, die was gepland voor 1 maart, uitstelt.

Boudewijns merkt op dat bij de jaarwisseling veel beleggers kleiner dan normale posities hadden in Chinese aandelen. Die beleggers hebben de jongste weken bijgekocht. Daarbij ook zwaargewichten als de hefboomfondsen Tudor Investment Corporation en Key Square Capital Management. Ze gokten begin dit jaar op een remonte van de Chinese aandelenmarkt, meldt Financial Times.

Yuan

Particulieren

De groeimarktspecialist van Candriam blijft relatief optimistisch over de Chinese aandelen. ‘Winstneming en een korte correctie zijn mogelijk. Maar als de jaarresultaten een beetje meevallen, kunnen de koersen verder stijgen. Bovendien neemt het gewicht van China in de aandelenindexen van MSCI toe. Dat ondersteunt de beurs en trekt passief geld aan.’

Voor particuliere beleggers blijft het moeilijk om Chinese aandelen te kopen die alleen in China een beursnotering hebben. Maar er zijn andere mogelijkheden. ‘Er zijn steeds meer beleggingsfondsen die in Chinese aandelen beleggen via de koppeling tussen de beurzen van China en Hongkong’, zegt Boudewijns. Voorts hebben veel Chinese ondernemingen een beursnotering in Hongkong. Die aandelen zijn toegankelijk voor kleine beleggers.