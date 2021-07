Chinese aandelen herademen na sussende woorden overheid

De Chinese autoriteiten gaven de spartelende techaandelen donderdag een steuntje met de verzekering dat draconische maatregelen geïsoleerde gevallen blijven. Ook de centrale bank intervenieerde.

Chinese techaandelen genoten donderdag van een opluchtingsrally na hun aanhoudende verliezen in de voorbije weken. Vooral de jongste dagen stond druk op de techsector, nadat vorige vrijdag een memo was uitgelekt over een forse overheidsaanpak van private onderwijsbedrijven. Die zouden geen winst meer mogen maken en niet langer op de beurs mogen noteren, wat hun koersen deed kelderen. Eerder kondigde de Chinese overheid al strengere regels rond databescherming en buitenlandse beursnoteringen aan.

Nu de Chinese aandelenmarkt bijna in een berenmarkt (daling met 20 procent) dreigde te belanden, besliste de overheid om de gemoederen te bedaren. In een videoconferentie met toplui van internationale vermogensbeheerders en banken verzekerde de Chinese beurstoezichthouder dat de harde aanpak van de onderwijssector niet representatief is voor de brede techsector. Het zou om een geïsoleerd geval gaan.

Bovendien zal China buitenlandse noteringen niet verbieden zolang aan de nodige voorwaarden is. Een dozijn instellingen nam deel aan de videoconferentie, waaronder BlackRock, Fidelity en Goldman Sachs, schrijft de zakenkrant Financial Times.

Opsteker

Een tweede opsteker kwam van de Chinese centrale bank. Die injecteerde 30 miljard yuan (4 miljard euro) aan kortetermijnliquiditeit in de financiële sector in een poging de rust te doen terugkeren. Daarnaast speculeren analisten dat binnenlandse staatsfondsen Chinese aandelen zijn beginnen te kopen om de koersen te stutten.

Het nieuws over de sussende interventies joeg de Hang Seng Tech-index 8 procent hoger. Die index omvat 30 grote Chinese techbedrijven met een notering in Hongkong. Tencent won 10 procent, Alibaba ging 7,7 procent hoger.

Volgens marktstrategen zijn de overheidsinterventies een bemoedigend signaal, maar blijft het risico op nieuwe reguleringsgolven door de hoofden van beleggers spoken. Het is ook niet uitgesloten dat China-beleggers die stevige papieren verliezen hadden opgelopen de koerssprong gebruiken om hun aandelen alsnog te dumpen, waarschuwt DailyFX-strateeg Margaret Yang tegenover het nieuwsbureau Bloomberg.