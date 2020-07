Chinese beursgekte compleet: nieuwkomer +924 procent op eerste dag

Het informaticabedrijf begon zijn beurscarrière aan een uitgifteprijs van 36,18 yuan (4,6 euro) en sloot de dag op omgerekend bijna 45 euro. De tijgersprong illustreert de ongeziene appetijt voor aandelen in China, waar de beurswaarde sinds 30 juni met omgerekend een kleine 1.000 miljard euro is gestegen.

In een week tijd dikte de Chinese beurs met 1.000 miljard euro aan in beurswaarde.

QuantumCTek kreeg een notering op de Chinese Star Board, een index die een jaar geleden het levenslicht zag en bedoeld is als een Chinese versie van de technologiebeurs Nasdaq. In tegenstelling tot andere Chinese beurzen zijn op Star Board geen limieten voor prijsbewegingen voor de eerste vijf handelsdagen van een aandeel. Voor de rest van de Chinese markt geldt een limiet van 44 procent op de eerste handelsdag en 10 procent nadien.

De uitzinnige markt voor beursintroducties volgt op expliciete aanmoedigingen van de communistische partij in China om in aandelen te beleggen. Op de voorpagina van de China Securities Journal, een overheidspublicatie en dus met zegen van de partij, stond een editoriaal dat het over een 'gezonde' stierenmarkt had. Een hausse die beleggers uitzicht zou geven op 'het vermogenseffect van de kapitaalmarkten'.