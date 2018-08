Chinese censuur zet internetgigant Tencent onder druk

De Chinese toezichthouders hebben al 4 maanden geen licenties meer toegekend aan de makers van videospelletjes of hebben de beperkingen voor de spellen fors opgeschroefd. De hele sector wacht nu al een hele tijd om nieuwe videospelletjes vlot op de markt te kunnen brengen. Volgens ingewijden zijn toezichthouders bezorgd om het geweld en gokken in bepaalde games. Zowel mobiele, online als consolespellen zijn getroffen.

China heeft een van 's werelds strengste goedkeuringsprocedures voor videospellen. Dat is te wijten aan de obsessie van de Chinese overheid om controle te houden over wat er online te vinden is om zo dissidentie en andere ongewenste idee├źn zoals geweld in de kiem te smoren. Tegelijk is de Chinese gamingmarkt de grootste ter wereld met een geschatte jaaromzet van 39.7 miljard dollar.