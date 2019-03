Chipaandelen gedumpt na winstalarm Duits Infineon

Wanneer een bedrijf 'wereldwijde economische onzekerheid' aanhaalt in de eerste zin van een persbericht, volgt er nooit goed nieuws. Dat stond er nochtans te lezen in de winstwaarschuwing die chipfabrikant Infineon , een Duitse rivaal van Melexis . Het verlaagt zowel het omzetcijfer als de winstmarge die het verwacht neer te zetten dit jaar.

De hele sector voelde de gevolgen: de mededeling verscheen wanneer op Wall Street de openingsbel luidde, en trok meteen grote namen als AMD , Qualcomm , Micron en in mindere mate Nvidia en Intel naar beneden. Ook in Europa vielen er slachtoffers: hieronder ziet u de koersgrafiek van Melexis vandaag.

Infineon leidt uit de cijfers tot dusver af dat de vraag naar computerchips minder snel herstelt, na de voelbare vertraging van de groei in de tweede helft van 2018. Ook toen hadden chipaandelen het aartsmoeilijk - Melexis halveerde na de zomer - en sindsdien is het speuren naar signalen dat alles opnieuw goedkomt.

'De daling van autoverkopen in China is versneld tijdens februari,' legt Infineon de vinger op de wonde. 'Daardoor stijgen de voorraden bij verkopers scherp.' Als de parking voor elke toonzaal nog vol onverkochte modellen staat, voelen toeleveranciers zoals makers van semigeleiders de gevolgen.

Infineons cijfers in het eerste kwartaal zouden de vroegere prognoses gewoon halen, maar het bedrijf voorspelt een 'lager dan normale' omzetgroei in de laatste zes maanden van 2019. Eerder hadden beleggers de sector al opnieuw in de armen gesloten toen enkele sectorgenoten veel optimistischer communiceerden.