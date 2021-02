Chipschaarste doet orderboekje X-Fab helft aandikken

De chipmaker X-Fab, een belangrijke toeleverancier van Melexis, scoorde vorig kwartaal nog iets beter dan verwacht. Ook 2021 is sterk ingezet. De wereldwijde chipschaarste en het herstel in de autosector doen het orderboekje met bijna de helft aanzwellen.

Veel beleggers hadden door de sterke resultaten van de chipontwikkelaar voor de autosector Melexis , de belangrijkste klant van X-Fab , al geanticipeerd op goede cijfers bij de halfgeleiderproducent. Ze hadden gelijk. X-Fab dikte zijn omzet in het vierde kwartaal met een kwart aan tot 135,9 miljoen dollar. De brutobedrijfswinst (ebitda) belandde op 22,5 miljoen, terwijl het vierde trimester van vorig jaar nog verlieslatend was.

Dankzij het sterke jaareinde beperkte de omzetdaling over het hele jaar zich tot 6 procent tot 477,6 miljoen dollar. De ebitda verdubbelde bijna tot 60,4 miljoen. Op het onderste lijntje van de resultatenrekening bleef een nettowinst over van 13,5 miljoen, tegenover rode cijfers in 2019. De nettowinst wordt echter gedopeerd door eenmalige elementen, zoals het herroepen van een bevoorrechte lening in Maleisië.

Bestellingen

X-Fab merkt dat zijn klanten veel grotere bestellingen plaatsen. Het orderboekje is 49 procent dikker dan eind 2019. De klanten zijn bang door de wereldwijde chipschaarste, die veroorzaakt werd door een te grote voorraadafbouw tijdens de pandemie. Uit vrees voor productiebeperkingen bestellen ze wellicht meer dan ze nodig hebben, en dat in alle segmenten waarin X-Fab actief is (de autosector, de industrie, consumentenelektronica en medische toestellen).

De opmars van elektrische auto's zal onze groei ten goede komen. Rudi De Winter CEO X-Fab

Het management verwacht dat die vraagpiek niet zal aanhouden als de voorraadkamers weer zijn aangevuld. X-Fab geeft daarom prognoses mee die in de lijn van de verwachtingen liggen: een omzetgroei van minstens 17 procent in 2021 en een ebitda-marge tussen 16 en 20 procent. De groep zal zijn capaciteitsbezetting van 83 procent geleidelijk opkrikken. De Franse fabriek zal nog verlieslatend blijven. De grote winstmotor is de fabriek in Maleisië, die op volle capaciteit draait.

Medische tak op record

CEO Rudi De Winter is tevreden met de cijfers: 'Het is geweldig om te zien dat er weer vraag is. Het stroomlijnen van onze kostenstructuur de voorbije twee jaar legde een solide basis voor winstgroei. Ik ben zeer opgewonden over onze medische business (die met 90 procent in omzet steeg naar een record, red.) die een groeimotor voor de lange termijn wordt. Daarnaast maakt de autosector een sterke comeback. De opmars van elektrische auto's zal onze groei ten goede komen.'

X-Fab noteert na een sterke rally met een premie tegenover de sectorgenoten. Dat is onterecht. Michael Roeg analist Degroof Petercam

De analisten reageren verdeeld op de cijfers. Degroof Petercam rekent op een normalisering van de verkoop vanaf de tweede jaarhelft, en ziet de huidige piek als een bubbel. 'X-Fab noteert na een sterke rally met een premie tegenover de sectorgenoten. Dat is onterecht', oordeelt analist Michael Roeg. Hij herhaalt het advies om de aandelen af te bouwen met een koersdoel van 5,70 euro.