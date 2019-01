Chipsector knalt na optimistisch STMicro

Met de vertraging van de economische groei in de belangrijke Chinese markt, en doordat mensen hun oude smartphone langer blijven gebruiken, ging het al een tijdje minder met de chipbakkers. De niche swingde jarenlang de pannen van het dak op de beurs. Maar in de loop van 2018 halveerden de koersen voor namen als Melexis en X-Fab , namen die Belgische beleggers dicht tegen het hart drukken.

Ook de Nederlandse toeleverancier ASML , dat de machines bouwt die chips produceren, zakte bijna een derde. De hele sector begon al midden vorig jaar weg te glijden, nog voor het algemene beurssentiment in oktober verzuurde. Zolang het ene bedrijf na het andere zijn prognoses verlaagde, bleef de vraag 'wanneer houdt het op' top of mind bij velen.

Die vraag werd vandaag beantwoord door de CEO van het Frans-Italiaanse STMicroelectronics in een conference call die volgde op de jaarcijfers van de chipfabrikant. Vanaf het tweede kwartaal groeien we opnieuw, stelde die zonder veel poespas. En die groei zal in de tweede jaarhelft nog versnellen.

STMicro wordt vandaag duidelijk beloond voor die scheut optimisme, en andere neergeknuppelde aandelen genieten mee. Een pak namen winnen donderdag meer dan 5 procent, en dat is nog buiten de sectorgenoten die noteren op Wall Street gerekend. Daar houdt u 's namiddags best de leden van de Philadelpha Semiconductor Index (SOX) in de gaten, zoals Nvidia, Broadcom of Texas Instruments.