Chocolade houdt Bois Sauvage in vorm

De holding Compagnie du Bois Sauvage boekte vorig jaar een mooi resultaat dankzij haar chocoladebelangen. Andere activiteiten boerden minder goed. Het dividend gaat licht omhoog.

De jaarresultaten van Bois Sauvage ogen een stuk beter dan een jaar geleden. 2018 werd besloten met een verlies van 16,5 miljoen euro. Een zware afschrijving op het belang van Berenberg Bank was toen de oorzaak. In 2019 was daar geen sprake meer van, zodat het nettoresultaat weer mooi positief kleurt.

Bois Sauvage kan een nettowinst van 62,7 miljoen euro voorleggen. Dat is ruim een kwart meer dan in 2017 en bijna dubbel zoveel als in 2016. De winst werd onder meer aangedikt door een hogere waardering van het belang in Umicore. Bois Sauvage heeft 1,79 procent van de materiaaltechnologiegroep in handen.

Nochtans was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De omzet van de patrimoniale holding steeg met 6,7 procent tot 237,5 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat - voor desinvesteringen, veranderingen van de faire waarde en afboekingen - kwam met 38,9 miljoen euro echter lager uit dan in 2018.

Een sterke prestatie leverden de chocoladebelangen. Bois Sauvage is volledig eigenaar van de befaamde pralinefabrikant Neuhaus en heeft de chocolatier Jeff de Bruges voor 66 procent in handen. De chocoladeactiviteiten, gebundeld in United Belgian Chocolate Makers (UBCM), zagen de omzet met 8 procent toenemen en wisten 'een goede operationele rendabiliteit' te handhaven.

Het bedrijfsresultaat van de deelnemingen in bedrijven waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast bleef achter. Het kwam uit op 3,3 miljoen euro, amper een derde van het resultaat van 2018. Zowel de vastgoedinvesteerder Fidentia, het wijnkurkenbedrijf Vinventions, de Amerikaanse holding Noël Group als de schuimrubberfabrikant Recticel boekten vorig jaar lagere resultaten.

De aandeelhouders van Bois Sauvage kunnen rekenen op een licht hoger dividend (+1,3%) van 7,80 euro bruto per aandeel. De Brusselse holding blijft daarmee trouw aan haar beleid om het dividend regelmatig te verhogen.

De intrinsieke waarde bedroeg eind vorig jaar 467 euro per aandeel, 15,9 procent meer dan eind 2018. Op 31 december noteerde het aandeel Bois Sauvage met een korting van 18 procent tegenover de intrinsieke waarde.