Chocoladetak Bois Sauvage lijdt voor het eerst in 15 jaar verlies

De holding Bois Sauvage van de familie Paquot houdt haar dividend stabiel na een moeilijk coronajaar, waarin de chocoladetak zwaar getroffen werd.

De langdurige winkelsluitingen en het wegvallen van het toerisme hakken zwaar in op de cijfers van United Belgian Chocolate Makers (UBCM), veruit de belangrijkste activiteit van Bois Sauvage . De chocoladetak omvat de merken Neuhaus, Jeff de Bruges, Corné Port Royal en Artista. Een groot deel van de verkoop gebeurt in winkels in toeristische centra en op luchthavens.

De omzet van de chocoladedivisie kreeg een klap van 21 procent. Dat betekent dat het tweede halfjaar al iets beter was dan het eerste, toen de omzet 39 procent was gecrasht. Dat leidt tot een verlies van 2,9 miljoen euro, het eerste rode cijfer in 15 jaar. In 2019 boekte UBCM een winst van 14,3 miljoen.

Berenberg

15,6 miljoen Umicore Bois Sauvage verkocht vorig jaar voor 15,6 miljoen euro Umicore-aandelen.

Gelukkig deden de andere deelnemingen het beter. De zakenbank Berenberg boekte twee derde meer winst. Ook de schuimrubberspecialist Recticel zag de cijfers fors verbeteren. Bois Sauvage nam ook deels winst op de materialengroep Umicore . Vorig jaar verkocht de holding voor 15,6 miljoen euro Umicore-aandelen. Sinds Nieuwjaar gingen er opnieuw 100.000 stuks de deur uit.

De grootste investering was de aankoop van 30 procent in de vastgoedgroep Eaglestone. Dat kostte de holding 63 miljoen euro, met mogelijk nog eens 3 miljoen als variabel bedrag.