Cineworld wil met Wall Street-ambities AMC achterna

De Britse cinemaketen Cineworld denkt eraan vers geld op te halen via een beursnotering van haar Amerikaanse dochter. Dat moet de schulden helpen terugdringen.

In de marge van weinig opbeurende halfjaarcijfers laat de Britse cinemaketen Cineworld weten een Amerikaanse notering te overwegen. Mogelijk krijgt Cineworld een tweede notering, ofwel komt er een aparte notering van Regal Entertainment. Sinds de overname van Regal in 2018 komt een belangrijk deel van de omzet van Cineworld uit de VS.

Allicht kijkt de directie nogal jaloers naar de reuzensprong die het aandeel van concurrent AMC het voorbije jaar heeft gemaakt met dank aan een roedel Reddit-beleggers. AMC was vorig jaar door zijn overmatige schuldenlast op sterven na dood en had op een bepaald moment een beurswaarde van amper 200 miljoen euro. Het aandeel werd echter ontdekt op het Reddit-platform, wat de koers hoger joeg en de groep in staat stelde een kapitaalverhoging van 1,25 miljard dollar door te voeren. Vandaag is AMC een wereldspeler met een beurswaarde van 14 miljard dollar. 'Dankzij onze vrienden van Reddit kunnen we weer kansen grijpen en het offensief spelen', zei CEO Adam Aron bij een toelichting van de resultaten maandagavond. In het tweede kwartaal maakte AMC nog verlies, maar Aron belooft beterschap.

Cineworld, na AMC de grootste bioscoopuitbater ter wereld, ging in de eerste jaarhelft 576 miljoen dollar in het rood, leert het halfjaarrapport donderdagmorgen. Door de bioscoopsluitingen in de tien landen waar de groep actief is - vooral de VS en het Verenigd Koninkrijk - dook de omzet van 712 miljoen dollar in de eerste helft van 2020 naar 293 miljoen in het voorbije halfjaar.

Cineworld is in tegenstelling tot Kinepolis geen eigenaar van het gros van zijn bioscopen, waardoor de kosten minder vlot teruggedrongen konden waren. Het ging de pandemie ook in met een op zijn zachtst gezegd minder gezonde balans.

Boost

Dat het aandeel Cineworld donderdag tot 10 procent hoger schiet en de beurswaarde 1 miljard euro overschrijdt, heeft dus meer te maken met de Wall Street-ambities dan met de halfjaarcijfers. 'Een Wall Street-notering kan de waardering een boost geven, als Cineworld net zoals AMC vers geld kan ophalen en de schulden kan verminderen', zegt analist Kiranjot Grewal van BofA Securities.