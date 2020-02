Cisco: 'Grote klanten duwen pauzeknop in'

Het coronavirus drukt de sfeer op Wall Street. Cisco stelt teleur met sombere vooruitzichten. Kraft Heinz noteert ketchuprood.

Nadat de beurzen de jongste dagen totaal niet meer onder de indruk leken van corona, prikkelt het virus donderdag weer het angstcentrum in de hersenen van beleggers. De Chinese autoriteiten rapporteerden dat het aantal besmettingen bij een herziene methodologie uitkomt op 60.000.

Blijkbaar ging een deel van de markt er automatisch vanuit dat dit ook betekende dat het groeitempo van het aantal besmettingen was toegenomen. Want de verliezen namen af nadat de Wereldgezondheidsorganisatie meldde dat die conclusie niet kan worden getrokken.

De Dow Jones verliest rond 18 uur 0,3 procent.

Cisco

Cisco kwam woensdagavond met kwartaalcijfers die iets boven de verwachtingen lagen. Maar de grootste leverancier van netwerkapparatuur ter wereld verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal onder druk zal staan. Het aandeel levert 5,5 procent in.

De groep zag de omzet zakken met 3,5 procent naar 12 miljard dollar. Ondanks de daling was de omzet wel iets beter dan analisten hadden verwacht (11,98 miljard). De winst per aandeel steeg met 5,5 procent naar 0,77 dollar. Daarmee was de winst 1 dollarcent hoger dan de markt had verwacht.

Hoewel de resultaten over het laatste kwartaal niet tegenvielen, schrokken beleggers wel van de vooruitzichten van de onderneming. Want voor de eerste drie maanden van het jaar voorziet de techspeler nog eens een daling van de omzet met 1,5 tot 3,5 procent. Het bedrijf zegt dat grote klanten inzake investeringen de pauzeknop indrukken door de verslechterde macro-omgeving. 'Net als velen in onze sector zien we dat onze klanten door meerdere bezorgdheden op macrogebied hun beslissingen uitstellen', zegt CEO Chuck Robbins tijdens een vergadering met investeerders.

Toch blijft Robbins optimistisch. 'Onze groeimogelijkheden op lange termijn blijven intact. Zodra de onzekerheid voor onze klanten voorbij is denken we dat de bestedingen weer toenemen, omdat technologie voor hen van groot belang blijft.'

Mogelijk wegen de sombere vooruitzichten van Cisco ook wat op het algemene marktsentiment. De resultaten van de groep gelden als een belangrijke barometer voor het investeringsklimaat.

Kraft Heinz

Kraft Heinz kleurt ketchuprood na slechte cijfers. De voedingsspeler zag in het vierde kwartaal de omzet met 5,1 procent dalen tot 6,54 miljard dollar en deed daarmee slechter dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,72 dollar en klopte wel de verwachtingen.

De Amerikaanse voedselgroep, een belangrijke participatie van Berkshire Hathaway, heeft moeite om zich aan te passen aan de veranderende gewoonten van consumenten, die steeds minder naar industrieel geproduceerde voeding grijpen. In een jaar tijd heeft Kraft Heinz bijna 40 procent van zijn waarde verloren.

Een jaar geleden sloeg de groep beleggers met verstomming door een waardevermindering van 15,4 miljard dollar aan te kondigen op twee van zijn grootste merken: Kraft en Oscar Mayer. Deze zomer volgde een nieuwe, kleinere waardevermindering op andere slecht presterende merken, onder meer Maxwell House (koffie).

Topman Miguel Patricio heeft het in het persbericht over ‘ontgoochelende’ resultaten in 2019 en belooft beterschap, onder meer door te investeren in merken ‘op basis van diep consumenteninzicht’.