Cisco dendert lager

Wall Street drukt de pauzeknop in. Cisco zet een rem op de Dow Jones na tegenvallende omzetprognoses

Beleggers nemen even een pauze na de koerswinsten van gisteren. Toen sloot de brede beursgraadmeter S&P500 op 6 punten van zijn recordstand in februari van 3.386,15. Voor een intradayrecord moet de index boven 3.392,52 punten stijgen, wat ook een record uit februari is.

Rond 17u trappelt de S&P500 ter plaatse en zakt de Dow Jones met 0,2 procent.

Verder kijken beleggers naar nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het ministerie van Arbeid meldde donderdag dat het aantal Amerikaanse steunaanvragen in juli tot onder de 1 miljoen is gezakt.

Cisco

Cisco schuift met 11 procent onderuit en trekt zo de Dow Jones in het rood. De grootste leverancier van netwerkapparatuur ter wereld kwam met prima cijfers, maar stelde teleur met zijn vooruitzichten. In het vierde kwartaal, dat liep tot eind juli, van zijn gebroken boekjaar behaalde Cisco een omzet van 12,2 miljard dollar. Hoewel dat een daling was met 9 procent, was de omzet beter dan de 12,1 miljard die analisten voorzagen.

Het bedrijf zegt dat het in verschillende segmenten en regio's een daling van de verkopen zag. De inkomsten uit producten (soft- en hardware) daalden met 13 procent, maar de dienstentak zag de omzet stabiliseren. De winst kwam met 62 dollarcent per aandeel iets lager uit dan de marktverwachting van 65 dollarcent.

Voor het huidige kwartaal voorziet het bedrijf een daling van de omzet met 9 tot 11 procent. Dat komt neer op een omzet tussen 11,7 en 12 miljard dollar, lager dan de 12,3 miljard dollar die marktvorsers voorzagen. Het bedrijf voorspelt verder een winst per aandeel tussen 69 en 71 dollarcent, terwijl analisten op 75 dollarcent per aandeel rekenden.

Toch is de CEO tevreden. 'We hebben in ons boekjaar 2020 operationele weerbaarheid laten zien dankzij onze sterke relatie met de klant. Voor de toekomst herbalanceren we onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zo kunnen we onze klanten in de toekomst beter bedienen.

Lyft

De taxi-app Lyft drukt op de knop voor etage -5% nadat uit de kwartaalcijfers is gebleken dat het coronavirus een gat in de omzet sloeg. De omzet donderde in het tweede kwartaal met 61 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 339,3 miljoen dollar. Het aantal actieve gebruikers daalde met 60 procent tot 8,7 miljoen. Het nettoverlies zakte van 644,2 miljoen dollar vorig jaar naar 437,1 miljoen.

CEO Logan Green blijft optimistisch. 'Hoewel het aantal ritjes significant daalde, zijn we bemoedigd door de hersteltrends die we beginnen te zien.' De CEO zegt dat het aantal ritjes in juli met 78 procent toenam ten opzichte van de maand april.