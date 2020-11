Cisco schiet stevig hoger na cijfers

Cisco komt donderdagavond met cijfers die beter dan verwacht waren. De omzet van het eerste kwartaal in het gebroken boekjaar 2021 zakte met 9 procent tot 11,93 miljard dollar, terwijl de markt de verkopen schatte op 11,85 miljard. De winst per aandeel kwam uit op 76 dollarcent, wat hoger was dan de analistenverwachting van 70 dollarcent.

Toch is CEO Chuck Robbins positief over de cijfers. 'We hebben een sterk begin gemaakt aan ons boekjaar 2021. We zien veel kansen voor ons liggen nu elk bedrijf in elke sector zijn digitale strategieën versnellen.'