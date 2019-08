Cisco stelt teleur met sombere vooruitzichten

De omzet van de grootste leverancier van netwerkapparatuur ter wereld groeide met 6 procent naar 13,4 miljard dollar. Dat was in lijn met de verwachtingen van analisten.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,83 dollar. Dat was hoger dan de analistenverwachting van 0,82 dollar. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de aangepaste winst per aandeel nog 0,70 dollar.