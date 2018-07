City-analisten over Bpost: 'Dividend cruciaal voor management'

In twee koopadviezen maken City-analisten zich sterk dat de postgroep desnoods in haar reserves zal duiken om het dividend op peil te houden.

Bpost lijkt na de zware koersval in 2018, waarbij het aandeel weer onder de intekenprijs van 2013 tuimelde - voor City-analisten stilaan zijn straf uitgezeten hebben. Het beurshuis HSBC verhoogt het advies voor de Belgische postbode in één trek van 'verkopen' naar 'kopen', waarbij het koersdoel met een tiende stijgt naar 15,3 euro.

De HSBC-telecomanalisten erkennen dat Bpost met flink wat problemen kampt : een herstelplan voor de weinig renderende Amerikaanse overname Radial die tijd zal vergen, een scherpere daling van het binnenlands briefverkeer en operationele problemen bij het nieuwe sorteercentrum Brussel X. 'Maar we denken dat al dit nieuws nu in de koers verrekend zit', klinkt het.

'We denken dat het dividend een cruciaal objectief is voor het management, gelet op hoe belangrijk dat is voor de aandeelhouders', merkt UBS-analist Dominic Edridge. Volgens hem zal het managmeent via besparingen proberen voldoende winst te genereren om die belofte te blijven inlossen.