Co-CEO WDP: 'De zon is onze grootste huurder'

Joost Uwents, de co-CEO van de logistieke specialist WDP, ziet in de zon zijn grootste huurder. Over een andere belangrijke huurder - Greenyard - maakt Uwents zich geen al te grote zorgen.

Uwents is samen met Tony De Pauw CEO van WDP, een gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) gespecialiseerd in magazijnen. Uwents bereidde eind 90 als zakenbankier de beursgang van WDP voor en kwam vervolgens van bij de start aan boord, eerst als financieel directeur en vervolgens als co-CEO. Wie inschreef op de beursgang van WDP, realiseerde een jaarlijks rendement van circa 15 procent, rekeninghoudend met de herbelegging van dividenden. De lezers van De Tijd gingen in gesprek met Uwents tijdens de vijfde aflevering van onze CEO Talks.

Vandaag vinden er weer klimaatacties plaats. Wat doet WDP voor het klimaat?

Joost Uwents: 'In 2008 hebben we onze eerste zonnepanelen op daken gelegd. Toen was dat een financiële innovatie, vandaag zijn investeringen in zonnepanelen een industrieel energieproject. De zon is onze grootste huurder en staat in voor 9 procent van onze totale inkomsten. Maar we gaan sowieso verder met zonne-energie. We gaan ervan uit dat zonnepanelen op de daken van onze opslagruimtes even normaal worden als de sprinklers aan de onderkant van het dak.'

Komen er nog andere initiatieven buiten de zonnepanelen?

Uwents: 'We kijken ook naar andere oplossingen, zoals warmtekoudeopslag (geothermie) en in Nederland specifiek gasloze gebouwen (niet aangesloten op aardgas, red.). Daarbovenop hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een digitaal energiemonitoringsysteem, waardoor we het verbruik van water, gas en elektriciteit kunnen meten, analyseren, optimaliseren en nadien ook blijvend monitoren.'

Wat kunt u zeggen over de bezettingsgraad van de panden?

Uwents: 'Met 97 procent is die nog steeds zeer hoog. De bezettingsgraad van de bestaande panden is en blijft het belangrijkste voor onze toekomstige winst. Verzorgde gebouwen en tevreden klanten vormen de basis van toekomstige groei.'

Dreigt leegstand als het met Greenyard (5,5% van de huuromzet, red.) de slechte kant opgaat?

Uwents: 'Greenyard is vooreerst een beursgenoteerde collega, waarover we zelf geen uitspraken kunnen doen. Maar we kunnen wel stellen dat tot op heden Greenyard geen betalingsachterstand heeft en dat onze twee sites Bakker Barendrecht in Nederland en het hoofdkwartier in Sint-Katelijne-Waver gelinkt zijn aan strategische langetermijnrelaties met supermarkten zoals Albert Heijn en Carrefour. En voor hen is de dagelijkse belevering van verse groenten en fruit cruciaal.'

Hoe denkt u verder te groeien?

Uwents: 'Logistiek vastgoed wint nog elke dag aan belang in ondernemingen. Uiteraard zal de exponentiële groei van logistiek vastgoed in Nederland afnemen tot normale proporties. Maar bedrijven zullen de komende jaren hard blijven investeren in hun logistiek, omdat ze daar het verschil kunnen maken met de concurrentie in hun slag om de consument te bedienen.'

WDP groeit hard in Nederland en Roemenië. Komen er nieuwe landen waar u actief wordt?

Uwents: 'Na de exponentiële groei van logistiek vastgoed in Nederland is nu Roemenië bezig aan de uitbouw van zijn logistieke structuur. Dat wordt gesteund door de mooie jaarlijkse groei van de Roemeense economie met 5 procent.'

'Wat mogelijke nieuwe landen betreft, hebben we vorige week bij de bekendmaking van ons nieuw groeiplan gesteld dat we aanpalende regio's aan de Benelux - Hamburg, Noordrijn-Westfalen en de Parijse regio - zullen bestuderen. We betreden die regio alleen als er een toegevoegde waarde is voor onze klanten en onze aandeelhouders. Met andere woorden, geen groei om de groei. Meer kunnen we voorlopig niet zeggen.'

Behoort een publieke kapitaalverhoging tot de mogelijkheden?

Uwents: 'De voorbije tien jaar hebben we onze groei kunnen financieren via het keuzedividend, de ingehouden winsten en de realisatie van jaarlijks één of meerdere inbrengen van vastgoed (betaling via aandelen). We hebben geen nood aan een publieke kapitaalverhoging.'

Blijft u bij de keuze om een keuzedividend (keuze tussen cash of aandelen) uit te keren?

Uwents: 'Zeker en vast, het is een van onze belangrijkste pijlers voor onze groeifinanciering. Het keuzedividend tekent - samen met de ingehouden winst- jaarlijks voor een quasi automatische kapitaalverhoging van circa 80 miljoen euro. Daardoor blijft de helft van de winst in het bedrijf, ondanks de wettelijke uitkeringsplicht van minstens 80 procent.'

Is een overname van een andere gvv denkbaar?

Uwents: 'We staan open voor een consolidatie van logistieke spelers, maar we bekijken dat internationaal, in Europa. En op voorwaarde dat die waarde creëert voor alle partijen. Maar vergeet niet, 'it takes two to tango.'

WDP noteert op de beurs tegen een premie van circa 80 procent op de intrinsieke waarde. Loopt de belegger geen risico op een crash als u de groeiprognoses eens niet haalt?

Uwents: 'De koers en de intrinsieke waarde zijn twee totaal verschillende dingen. De intrinsieke waarde is een soort liquidatiewaarde, waarbij je ervan uit gaat dat elk stukje vastgoed binnen het jaar wordt verkocht. De koers is de prijs die je betaalt voor onze manier waarop we met vastgoed omgaan, onze manier waarop we met schulden omgaan, en de kasstromen die daaruit voortvloeien en vervolgens verdeeld worden over de aandeelhouders.'