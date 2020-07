Coca-Cola heeft ergste achter de rug

Coca-Cola verwacht verbetering na vorige kwartaal zijn grootste omzetdaling in minstens 25 jaar verteerd te hebben.

De Amerikaanse frisdrankenreus Coca-Cola zag in het tweede kwartaal de omzet met 28 procent krimpen naar 7,2 miljard dollar. Dat was vooral het gevolg van de lockdown voor een groot deel van ’s werelds horeca, traditioneel goed voor ongeveer de helft van de omzet. Het is de grootste kwartaalomzetdaling van Coca-Cola in zeker 25 jaar.

De nettowinst per aandeel zakte met een derde naar 0,42 dollar, iets minder fors dan wat analisten vreesden. In totaal kwam de nettowinst uit op 1,78 miljard dollar.

Volgens CEO James Quincey was het tweede kwartaal waarschijnlijk het meest uitdagende van het jaar. De terugval in verkoopvolumes wordt sinds juni kleiner, met dank aan de opheffing van lockdowns. Ook financieel directeur John Murphy laat verstaan dat het ergste achter de rug lijkt. ‘Er is nog onzekerheid en sommige markten vallen terug, maar globaal gezien zullen de komende zes tot negen maanden een verbetering tonen.’

Coca-Cola Zero hield de schade beperkt met een volumedaling van 4 procent in het tweede kwartaal, voor Coca-Cola was er een terugval van 7 procent. Thee en koffie zagen het volume met 31 procent kelderen, vooral door de langdurige sluiting van de Costa-winkels in West-Europa.