Coca-cola borrelt op

Wall Street opent zojuist in het rood. De Dow Jones verliest 0,2 procent.

Beleggers blijven voorzichtig na de magere groeicijfers uit China. De economie van de Volksrepubliek groeide in het derde kwartaal met 6 procent, terwijl economen uitgingen van een klim van 6,1 procent. Dat is het laagste groeitempo voor China in 27 jaar.