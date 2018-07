Cofinimmo bevestigt dividend

De groep bevestigt voor heel 2018 de prognose van het nettoresultaat uit de kernactiviteiten van 6,51 euro per aandeel .Het nettoresultaat (deel van de groep) steeg van 65 miljoen euro naar 98 miljoen euro. Ook het dividend van 5,50 euro per aandeel wordt bevestigd.

Duitsland

Cofinimmo realiseerde een versnelling van de netto-investeringen in zorgvastgoed. Van de 200 miljoen euro ging er 189 miljoen euro naar Duitsland. De doelstelling om 50 procent van de totale portefeuille te investeren in zorgvastgoed (vandaag 49 procent) is sneller bereikt dan was aangekondigd (2019).