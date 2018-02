Cofinimmo krijgt nieuwe CEO

Daarna stapte hij over naar het bedrijfsleven. Eerst als CFO en CFO bij Lhoist, de Belgische wereldmarktleider in kalk en dolomiet. Daarna als CFO en verantwoordelijke 'Building Performance' bij de boumaterialenreus Etex.

Diversificatie

Kantoren, al jaren een moeilijke markt in België, maken nu nog slechts 38 procent van de portefeuille uit. Dit ten voordele van stabieler zorgvastgoed, dat met 45 procent de hoofdmoot van de portefeuille vertegenwoordigt. Het restant is grotendeels Pubstone, de cafés van AB InBev.

Onder Carbonnelle had Cofinimmo ook snel door dat de Europese Centrale Bank de rente nog jaren laag zou blijven houden. Dat inzicht stelde de groep in staat fors te besparen door in belangrijke mate komaf te maken met de dure-indekking tegen het risico op een rentestijging. Het lagerentebeleid stelde Cofinimmo ook in staat jaarlijks miljoenen in rentelasten uit te sparen.