Cofinimmo stap dichter bij lagere roerende voorheffing

Het aandeel van zorgvastgoed in de portefeuille van Cofinimmo is in het tweede kwartaal met 3 procentpunten gestegen naar 59 procent.

Cofinimmo nadert een mijlpaal die zou leiden tot een verlaging van de roerende voorheffing. Het aandeel van zorgvastgoed dat voldoet aan de voorwaarden van de fiscale administratie steeg in het tweede kwartaal met 3 procentpunten naar 59 procent, blijkt uit een toelichting bij de halfjaarcijfers.

De roerende voorheffing op dividenden van een vastgoedgroep daalt van 30 naar 15 procent als het aandeel van zorgvastgoed minstens 60 procent van de portefeuille vertegenwoordigt. Voorwaarde is wel dat het gemiddelde aandeel over de vier kwartalen van een boekjaar minstens 60 procent bedraagt.

Cofinimmo investeerde het eerste halfjaar 698 miljoen in zorgvastgoed in Europa.

Cofinimmo investeerde in het eerste halfjaar 698 miljoen euro in zorgvastgoed in Europa. De vastgoedgroep investeerde voor het eerst in Ierland en Italië. Na het einde van het eerste halfjaar investeerde Cofinmmo voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft een portefeuille van meer dan 530 miljoen aan lopende projectontwikkelingen.

Hogere winstprognose

De nettowinst van de kernactiviteiten steeg in het eerste halfjaar naar 103 miljoen euro, tegenover 88 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Cofinimmo verhoogt de verwachte nettowinst van de kernactiviteiten voor het hele jaar naar meer dan 7 euro per aandeel. Drie maanden geleden voorspelde de groep een winst van 6,9 euro per aandeel.

De verhoging van de winstprognose heeft geen invloed op het verwachte dividend. Cofinimmo bevestigt de prognose van een brutodividend van 6 euro per aandeel.