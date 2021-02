Cofinimmo verzelfstandigt kantoorvastgoed

De vastgoedgroep Cofinimmo splitst haar kantoorportefeuille af in een apart filiaal. Dat vergroot de kans dat de dividendbelasting sneller halveert.

Het is een manier om in kantoren te groeien zonder de doelstelling aan te tasten om vooral in zorgvastgoed uit te breiden. Cofinimmo stelt dat het een kwestie van tijd is om zorgvastgoed te laten groeien tot 60 procent van de portefeuille. Dat is het peil waar het dividend niet langer aan 30 maar aan 15 procent belast wordt. Eind september lag het aandeel van zorgvastgoed - volgens de eigen definitie van Cofinimmo - op 58 procent.