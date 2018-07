Cofinimmo zet Duitse expansie voort

De vastgoedgroep zet het recent opgehaalde geld in snel tempo aan het werk.

Cofinimmo koopt voor 15 miljoen een pas gebouwd woonzorgcentrum in het Duitse Riesa, in de oostelijke deelstaat Saksen. Uitbater van het centrum is de de groep Azurit Rohr, het brutohuurrendement beloopt 6 procent.

Cofinimmo stelde de aankoop al eind vorig jaar in het vooruitzicht. De financiering is geen probleem: de groep haalde via een kapitaalverhoging pas 155 miljoen euro op bij de aandeelhouders.

De vastgoedgroep is al een tijdje gelegen met een strategische heroriƫntatie weg van kantoren richting woonzorgcentra, zeker dan in Duitsland. Het 'grijze goud' vertegenwoordigt nu 50 procent van de portefeuille.