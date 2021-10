Coinbase sluit deal met Facebook

De Amerikaanse beurzen winnen terrein. Beleggers lijken zich daarmee even geen zorgen te maken over de Chinese groeivertraging , de oplopende rente en stijgende inflatie.

Coinbase

De applicatie zal passen binnen sociale media in de Facebook-omgeving zoals bijvoorbeeld op Instagram. Het bedrijf is van plan om te starten met een klein pilotproject waarbij het gebruikers mogelijk maakt om de stablecoin Pax Dollar te verhandelen met hun Novi-account.

'We hebben de mogelijkheid om de situatie te verbeteren voor veel mensen die achtergebleven zijn door het huidige financiële systeem', zegt David Marcus die de 'F2'-divisie van Facebook leidt. Daarnaast heeft het bedrijf afgelopen lente zijn Diem-project - eerder heette dat het Libra-project - verplaatst van Zwitserland naar de VS waarbij het zijn partnerschap aankondigde met Silvergate Capital om een nieuwe stablecoin te lanceren voor het einde van het jaar.

Procter & Gamble

Procter & Gamble realiseerde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2021/2022 een omzet van 20,3 miljard dollar, een stijging van 5 procent. De organische groei lag op 4 procent. De winst per aandeel kwam uit op 1,61 dollar per aandeel, dat is 1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel omzet als winst liggen boven de verwachtingen.