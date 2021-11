Coinbase stelt teleur

De Amerikaanse cryptobeurs zag het aantal actieve gebruikers dalen in het derde kwartaal. Voornamelijk doordat de twee grootste cryptomunten van de wereld een zwak moment kenden. Coinbase ziet de toekomst echter zeer gunstig tegemoet.

Het aandeel Coinbase gaat in de nabeurshandel ruim 8 procent lager. De Amerikaanse cryptobeurs kwam met tegenvallende cijfers over het derde kwartaal. Het belangrijkste punt was de omzet. Analisten gingen ervan uit dat deze zou uitkomen op 1,57 miljard dollar, maar deze kwam uiteindelijk uit op 1,31 miljard dollar. De winst per aandeel landde op 1,62 dollar, terwijl de consensus uitging van 1,70 dollar.

Daarmee schiet Coinbase onder een lat die al relatief laag lag. Het voornaamste probleem is dat het platform afhankelijk is van de populariteit van cryptomunten. En deze was in het derde kwartaal niet echt om over naar huis te schrijven. In juli daalden de twee grootste cryptomunten - bitcoin en ethereum - stevig en herstelden maar gedeeltelijk tegen het einde van het derde kwartaal. Mede daardoor zakte het handelsvolume met 29 procent vergeleken met het tweede kwartaal.

Volatiel

'Zoals onze resultaten laten zien is onze sector volatiel', zegt het bedrijf in een brief aan de aandeelhouders. 'Coinbase is geen aandeel dat je voor een kwartaal moet bijhouden, maar is eerder een investering op lange termijn in de crypto-economie. Deze economie is aan het groeien en innoveren en Coinbase is goed gepositioneerd om hiervan te flink te profiteren.'

Wel opvallend is dat de omvang van de activa op het platform stevig steeg van 180 naar 255 miljard dollar. Ook het aantal geverifieerde gebruikers steeg tot 73 miljoen. Echter, het aantal gebruikers dat maandelijks transacties doet daalde van 8,8 miljoen in het tweede kwartaal naar 7,4 miljoen.

Schermvullende weergave De belangrijkste cijfers uit het derdekwartaal op een rijtje.

Staking

Verder meldde het bedrijf dat het een toename van 41 procent zag tot 145 miljoen dollar in de inkomsten uit 'aanmeldingen en diensten'. Dat is volgens de crypto-onderneming een indicator dat gebruikers cryptos steeds meer zien als een manier om rente-inkomsten te genereren. 'Ongeveer 49 procent van onze retailklanten die maandelijks transacties doen zaten in niet-beleggingsproducten', klinkt het bij de groep. Onder niet-beleggingsproducten verstaat Coinbase producten zoals staking, waarbij beleggers hun cryptomunten 'vast' kunnen zetten.

Gebruikers die dit doen ondersteunen daarmee de veiligheid en operaties van een bepaald blockchainnetwerk. Dat is wat te vergelijken met rente die je op een normale spaarrekening krijgt. Maar in tegenstelling tot de spaarrekening, krijgen cryptobeleggers wél rente op hun vermogen.

Wereldbank

Verder zagen we in het rapport van het bedrijf nog een opvallend grafiekje van de Wereldbank (zie grafiek hieronder). Daarin is te zien dat het aantal mensen dat gebruikmaakt van crypto sinds 2014 zich op een vergelijkbare manier ontwikkelt als het aantal gebruikers van het internet sinds 1990. Als de trend zich voortzet zou dat natuurlijk zeer goed nieuws zijn voor Coinbase: