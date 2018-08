Colruyt blijft twee aandeelhouders voortrekken

Naast de 166,9 miljoen euro aan dividenden die Colruyt uitkeert, reserveert het ook 3,7 miljoen euro aan tantièmes (winstuitkering), zonder dat duidelijk is naar wie de tantièmes gaan.

Uit het jaarrapport blijkt dat de tantièmes bestemd zijn voor Korys en Sofina , ten belope van respectievelijk 2,8 miljoen en 890.000 euro. In het jaarverslag wijst Colruyt op het belang van het stabiele aandeelhouderschap van Korys en Sofina. De tantièmes zijn dus een beloning voor de trouw van de aandeelhouders.

Het belonen van langetermijnaandeelhouders is op zich niet frappant. Wel dat het hier expliciet toebehoort aan slechts twee aandeelhouders, zonder die kans te bieden aan kleinere aandeelhouders.

De verdeling van de tantièmes is niet langer in de oproep voor de algemene vergadering verschenen. Minder transparant? 'Ons jaarrapport is makkelijk te raadplegen op onze website', reageert Kris Castelein, secretaris van de bestuurraad van Colruyt.