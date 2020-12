Colruyt: het hamsteraandeel van 2020

Op 13 maart werd de Colruyt in Anderlecht bestormd. Belgen hamsteren in het vooruitzicht van een lockdown.

De Belgische supermarktketen groeide het voorbije jaar uit tot de perfecte anti-Bel20-belegging.

Het aandeel Colruyt kent een mak jaarbegin (1). In december 2019 had de supermarktgroep goede halfjaarcijfers bekendgemaakt. Colruyt verwacht voor het boekjaar 2019/2020 een lichte stijging van de jaarwinst. Tegelijk had Colruyt gewaarschuwd dat de retailmarkt 'uitdagend blijft'. Lees: beleggers zijn vooral op hun hoede voor de komst van Jumbo. De vrees voor de Nederlandse prijsbreker - die het jaar afsluit met zeven Belgische winkels - verdwijnt al gauw naar de achtergrond.

Op donderdag 12 maart tikt Colruyt met 40,97 euro de laagste koers van het jaar aan (2). Corona heeft toegeslagen en alle aandelen gaan - zonder nadenken en zonder onderscheid - de deur uit. De kranten en tv-journaals tonen beelden van lange rijen aan de supermarkten, waaronder die van Colruyt. De Belgen slaan aan het hamsteren. Het duurt niet lang of die hamsterwoede slaat over op het aandeel Colruyt. Op 17 en 18 maart schiet Colruyt respectievelijk 15 (3) en 21 procent (4) hoger. Ongezien voor het doorgaans rustige goedehuisvaderaandeel. 'Wil je veilig zitten, kies dan voor de verkopers van voeding', laat een analist van Jefferies optekenen. Colruyt behoort daarin bij de zeldzame 'zuivere spelers' in Europa.

Eén aandeelhouder doet niet mee aan die kooprazernij. Op 17 maart stopt Colruyt abrupt met de inkopen van eigen aandelen. De groep uit Halle wil kennelijk niet meer betalen dan 44 euro per stuk.

Colruyt publiceert tussen december en juni geen financiële cijfers, maar dat belet het aandeel niet om op 12 mei een jaarpiek neer te zetten van 60 euro (5).

Licht onder de lat

Midden juni rapporteert Colruyt een klim van de bedrijfswinst over het boekjaar 2019/2020 - dat eind maart werd afgesloten - met 5,5 procent. De 'lichte' stijging is een mooie stijging geworden, maar intussen hebben analisten de lat wel een stuk hoger gelegd. Zowel de omzet als de winst komt licht onder hun verwachtingen uit. Omdat Belgen vooral buurtwinkels bezoeken in coronatijd en Colruyt daar iets zwakker staat, verliest de groep marktaandeel. De koers zakt naar 50 euro (6).

Wat brengt 2021? Over het boekjaar 2020/2021 stelt Colruyt een stijging van de winst voorop. Op 15 december komt daarover meer zekerheid bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Dat het dividend verder de hoogte ingaat, lijkt zo goed als zeker. In welke mate Colruyt eigen aandelen zal inkopen, zal van de koers afhangen.

Lang duurt die koerszwakte niet. Beleggers zijn in onzekere tijden op zoek naar kwaliteitsbedrijven met een sterke balans en een goede visibiliteit. Eind september gaat Colruyt weer boven 55 euro (7), waarna de groep een brutodividend knipt van 1,35 euro, een stijging met 3,5 procent. Op de algemene vergadering zegt CEO Jef Colruyt dat de winst in het nieuwe boekjaar het resultaat van het jaar voordien 'minstens zal evenaren'. Die prognose is exclusief de eenmalige positieve impact van naar schatting 30 miljoen euro die Colruyt verwacht door de inbreng van activiteiten in hernieuwbare windenergie.

Anti-Bel20

Maandag 9 november is een topdag voor de mensheid en voor de financiële markten - de Bel20 stijgt 6 procent. Pfizer en BioNTech maken verbluffende resultaten bekend met hun coronavaccin. Colruyt doet echter zijn reputatie van anti-Bel20 belegging alle eer aan. Het aandeel duikt bijna 4 procent lager en zit weer onder 50 euro (8).