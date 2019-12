Colruyt maakt bokkensprongen op de beurs

Colruyt levert 7 procent in daags nadat het rijkelijk werd beloond voor een stevig halfjaarrapport.

Woensdagnamiddag hield Colruyt een analistenmeeting in zijn thuisbasis Halle. Nog voor de vergadering van start ging, nam het aandeel een stevige duik. De retailer verloor 5 procent in de voormiddaghandel en sloot uiteindelijk 7,3 procent lager.

'Er is geen duidelijke aanleiding voor het koersverlies', zegt analist Hans D'Haese van ING. 'Tijdens de analistenmeeting werd alleen extra verduidelijking gegeven bij de cijfers en werden er geen nieuwe elementen aangebracht.'

Dinsdag werd Colruyt nog beloond voor zijn halfjaarcijfers met de grootste intradagwinst in 11 weken. Het aandeel won gedurende de dag meer dan 7 procent en sloot uiteindelijk 4,9 procent hoger. Die koerswinst werd donderdag weer uitgevlakt. 'Het is niet ondenkbaar dat bepaalde partijen van de koerswinst van dinsdag profiteerden om hun verliesposities op Colruyt in te dijken', signaleert D'Haese.

Ongewisse

Woensdag kwam er ook kritiek op de beleggerscommunicatie van Colruyt. De analist van beurshuis Jefferies kapittelde het bedrijf omdat het maandagavond - een dag vroeger dan geagendeerd - reeds met cijfers naar buiten kwam terwijl de analistenvergadering pas 36 uur later gepland was. Beleggers blijven daardoor nodeloos lang in het ongewisse, vond analist James Grzinic.