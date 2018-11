Colruyt: 'te duur' aandeel dat iedereen koopt

Verkoopadviezen: 14. Koopadviezen: nul. En toch noteert de supermarktketen op een record.

Aan de beurskoers van Colruyt valt niet af te lezen dat de beurzen de jongste weken wilde zaagtandbewegingen laten optekenen. De supermarktketen biedt in deze tijden op de beurs waar hij al decennia bij beleggers voor bekend staat: rustige vastheid.

Vrijdag piekte het aandeel kort na opening op 55,78 euro, een record. Daarna was het vet even van de soep, maar het is en blijft indrukwekkend. Terwijl het gros van de Bel20 dit jaar in de lappenmand ligt en de beursbarometer zelf een tiende afgeprijsd is sinds nieuwjaar, boekt Colruyt op kousenvoeten een winst van 28 procent.

Een opmerkelijke rally, want geen enkele analist houdt echt van het aandeel. Een overzicht op Bloomberg leert dat van de 19 analisten die de supermarktketen opvolgen er 14 een verkoopadvies geven en vijf niet verder dan een lauw 'houden'. Koopadviezen: nul.

Let wel, in analistenrapporten komt steeds hetzelfde refrein terug: prachtig bedrijf met indrukwekkende staat van dienst, maar helaas is het aandeel te duur voor een koopaanbeveling. En terwijl de shoppers bij Colruyt blijven komen voor de laagste prijzen, is voor de beleggers in Colruyt de prijs geen beletsel. De Halse kruidenier noteert nu tegen 21 keer de verwachte winst voor dit boekjaar.

Een belangrijke factor die de klim doorheen de nochtans moeilijke beursmaand oktober zijn de goede vooruitzichten die CEO Jef Colruyt eind september op de jaarvergadering schetste, in casu een nieuwe stijging van de nettowinst over het boekjaar dat tot 31 maart loopt.

En die al jaren gezapige maar voorspelbaar gestage stijging van de winst is een factor die beleggers steeds meer weten te appreciƫren, zeker in een onzeker economisch klimaat dat veel andere bedrijven om de haverklap tot een winstwaarschuwing noopt.

Tiens, lagen beleggers niet wakker van de komst van het Nederlandse Jumbo? Niet echt, voorlopig. Bovendien lijkt het met de prijzenslag best mee te vallen.

Uit de telefonische conferentie van de grote rivaal Ahold Delhaize deze week onthielden we vooral dat Delhaize de synergievoordelen van de fusie vooral aanwendt om de winstmarge in de Belgische winkels op te krikken, niet om een prijzenslag te voeren. Een prijzenslag die Colruyt dan met zijn 'rode prijzen'-strategie zou moeten volgen, ten koste van de eigen marge.

Over het boekjaar tot 31 maart 2017 kwam de courante nettowinst uit op 351 miljoen, minder dan 1 procent meer dan een jaar eerder.Maar: per aandeel steeg de nettowinst 7 procent, van 2,39 tot 2,55 euro.

Dat komt omdat de meeste enthousiaste koper van het aandeel Colruyt Colruyt zelf is. De supermarktketen gebruikt een deel van de cashflow en de schuldenvrije balans al jaren om 'family packs' eigen aandelen in te slaan. Die stukken gaan vervolgens naar de papierversnipperaar zodat de winst jaar na jaar over minder hongerige mondjes verdeeld moet worden.

Via die inkopen controleert de familie Colruyt ook een steeds groter deel van de gelijknamige groep. Als we abstractie maken van de nog niet vernietigde eigen aandelen die Colruyt in handen heeft, controleert de familie via de holding Korys nu al 50 procent van de keten.