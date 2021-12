Colruyt ziet half miljard aan beurswaarde verdampen na winstalarm

Colruyt scherpte dinsdagavond een eerdere winstwaarschuwing nog aan. Het bedrijf meldde in een financiële update dat de nettowinst voor het lopende boekjaar 'beduidend tot sterk lager' zal zijn dan vorig jaar. Op de algemene vergadering afgelopen september hield Colruyt het nog bij 'beduidend' lager . Vlak voor de zomer was het nog gewoon 'lager' .

Die almaar forsere onheilstaal doet beleggers op de verkoopknop duwen. De distributiegroep zakt 9,1 procent naar 36,3 euro in de ochtendhandel op woensdag. Dat is het laagste peil sinds 2005. De nieuwe koersval kost Colruyt opnieuw ruim een half miljard euro aan beurswaarde.

'We tasten wat in het duister over de fors negatievere formulering van de outlook', zegt Fernand De Boer van Degroof Petercam. 'De enige echte verandering op winstvlak is de coronabonus die Colruyt aan zijn werknemers zal uitkeren en die in totaal 15 miljoen euro zal weghappen'.