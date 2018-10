Concurrent uit Silicon Valley legt IBA vuur aan de schenen

Het Amerikaanse Varian lanceert een nieuwe, compacte behandelingskamer voor protontherapie. Daarmee krijgt het succesvolle Proteus One-systeem van IBA geduchte concurrentie.

Varian , met thuisbasis in Palo Alto in de staat Californië, heeft afgelopen weekend zijn nieuwe protontherapiesysteem met één behandelingskamer voorgesteld. De ProBeam 360° is bijna een derde kleiner dan de vorige generatie. De kosten voor het bouwen van de beveiligde bunker voor de radioactieve deeltjesversneller liggen ook een kwart lager, stelt analist Giel-Jan Triest van ING.

Dat is slecht nieuws voor IBA , dat in die niche het marktleiderschap heeft. ‘Varian heeft blijkbaar een vergelijkbaar product klaar als de Proteus One van IBA en de S250i van Mevion (ook Amerikaans, red.)’, zegt de analist. Hij schat dat de behandelingskamers voor één persoon goed zijn voor driekwart van alle protontherapiesystemen die in de wereld verkocht worden. Zo'n systeem kost 20 à 25 miljoen euro, met daarbij 1 à 2 miljoen voor het jaarlijkse onderhoud.

IBA kan de concurrentie missen als kiespijn. De groep uit Louvain-la-Neuve gaf in korte tijd vier winstwaarschuwingen, en bengelt 70 procent onder haar piekkoers van mei vorig jaar. Ondanks verschillende studies die de voordelen van protontherapie in de verf zetten, slabakt de markt. De bestraling van kankertumoren via de therapie brengt minder schade toe aan naburig gezond weefsel, en ze is effectiever.

100% marktaandeel

Maar in het eerste halfjaar zakte de omzet uit protontherapie bij IBA met 32 procent, terwijl het Waalse bedrijf met vijf verkochte systemen prat kon gaan op een wereldwijd marktaandeel van liefst 100 procent. Voor ziekenhuizen is het echter niet makkelijk de dure investeringen terug te verdienen.

Varian zet dan ook de financiële voordelen van zijn nieuwe systeem in de verf. De ProbBeam 360° kan patiënten sneller behandelen omdat de bestraler volledig rond het lichaam kan roteren. De patiënt moet bijgevolg minder geherpositioneerd worden, en er zijn minder medische beelden voor nodig. Daardoor kunnen meer patiënten per dag worden behandeld.

Maatje groter

Varian is met 7.500 personeelsleden een maatje groter dan IBA, dat 1.500 personeelsleden telt. Terwijl de Amerikanen 9,45 miljard dollar (8,23 miljard euro) waard zijn op de beurs, waarderen beleggers IBA nog maar op 488 miljoen. Varian is wel op meerdere domeinen actief, zoals brachytherapie (radioactieve implantaten tegen kanker) en beeldvorming, en het is ook veel groter dan IBA in klassieke radiotherapie.