Coolblue kan beurswaarde van 5 miljard euro vangen

Coolblue timmert aan een beursgang om mee te surfen op de groeiende beleggersinteresse in bedrijven uit de platformeconomie. Analisten mikken voor de elektronicawebwinkel op een waardering rond 5 miljard euro.

'Op deze ijskoude en blauwe dag wil ik jullie vertellen dat we heel hard aan het nadenken zijn om Coolblue naar de beurs te brengen.' Met die videoboodschap maakte oprichter Pieter Zwart de beursplannen van Coolblue wereldkundig.

Pieter Zwart kondigt de beursplannen van Coolblue aan via YouTube.

De ondernemer richtte Coolbue op in 1999 samen met twee vrienden. Sindsdien groeide de e-tailer uit tot de grootste webwinkel in Nederland en België, na Bol.com.

Na Zwart is de beursgenoteerde investeringsmaatschappij HAL de grootste aandeelhouder, met 49 procent van de aandelen. HAL bevestigt dat een beursgang in Amsterdam nog dit jaar kan plaatsvinden 'afhankelijk van marktevoluties'.

Cijfers

Coolblue bewandelde in 2020 ook nieuwe paden. Het werd actief in de verkoop en de plaatsing van elektrische laadpalen. Daarnaast heeft het bedrijf op ruim 2.000 daken zonnepanelen geïnstalleerd en wil het in Nederland stroom en gas leveren.