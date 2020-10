Corona en verkiezingen VS maken beleggers bloednerveus

De Belgische en Europese beurzen zijn woensdag teruggevallen naar het laagste peil sinds mei. Beleggers zijn erg bezorgd over de tweede coronagolf en de Amerikaanse verkiezingen.

De aandelenmarkten kleurden woensdag opnieuw dieprood. De Euro Stoxx50, de korf steraandelen uit de eurozone, zakte met 3,5 procent. Eenzelfde beeld op de Brusselse beurs. Daar koerste de Bel20 3,3 procent lager naar afgerond 3.048 punten. De barometer noteert nu 15 procent onder de zomerse piek van 21 juli, toen de Bel20 in de loop van de handelsdag 3.594 punten aantikte.

De salamicrash vloeit voort uit de vele kopzorgen waar beleggers mee kampen. De grootste is en blijft de pandemie. Duitsland, de grootste economie van Europa, voert een gedeeltelijke lockdown in die een maand duurt. Ook Frankrijk gaat opnieuw in lockdown. Andere Europese regeringen hebben de vorige dagen aangekondigd dat hun land in belangrijke mate weer op slot gaat.

Bovendien komen de Amerikaanse verkiezingen van dinsdag nu wel heel dichtbij. 'Als Donald Trump heel nipt verliest, zal hij naar de rechtbank stappen', vreest Werner Wuyts, hoofdstrateeg van de private bank Dierickx Leys. 'Ruzie in de grootste economie is het laatste wat we willen.'

Welke aandelen dalen het meest?

Conjunctuurgevoelige bedrijven als autoproducenten en sectoren die veel last hebben van de beperkende maatregelen, zoals toerisme en kleinhandel, krijgen klappen. De druk op de bankaandelen hield aan. De Euro Stoxx Banken-index tuimelde onder de bodem van september. Het diepterecord van iets meer dan 50 punten tijdens de lockdown dit voorjaar - toen het laagste peil sinds de lancering van de sectorbarometer in 1992 - is niet meer veraf.

De reden is niet ver te zoeken. Nu beperkende maatregelen belangrijke delen van de economie verlammen, vrezen beleggers dat veel bedrijven en gezinnen hun bankkrediet niet zullen kunnen terugbetalen.

We zien een schisma in de techsector. Techbedrijven die sterk afhankelijk zijn van ondernemingen, zoals SAP, zeggen dat de pandemie pijn doet. Thuisblijfaandelen als Netflix houden stand. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

De sluiting van caf├ęs is ook slecht nieuws voor AB InBev, dat donderdag kwartaalresultaten publiceert. Tijdens de lockdown in de lente bleek de thuisverkoop voor de biergigant absoluut geen substituut voor de weggevallen - veel rendabeler - verkoop in de horeca.

Opvallend is dat in Europa de technologieaandelen deze week gemiddeld het meest zijn gezakt. Maar dat gemiddelde wordt vertekend door de zware koersval van SAP. De Duitse gigant in bedrijfssoftware publiceerde een winstwaarschuwing.

'We zien een schisma in de technologiesector', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'Techbedrijven die sterk afhankelijk zijn van ondernemingen, zoals SAP, Atos en Capgemini, zeggen dat de pandemie pijn doet. Thuisblijfaandelen zoals Netflix en Prosus houden stand.'

Welke sectoren houden stand of stijgen?

De farmasector houdt erg goed stand. De pandemie heeft de aandacht voor gezondheid sterk doen toenemen.

Sommige aandelen profiteren van de pandemie. De omzet van de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero was in het derde kwartaal dubbel zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Ook de koers van HelloFresh, de leverancier van maaltijdboxen, is gestegen.

'Sony heeft tijdens de eerste twaalf uur van de release van Playstation 5 evenveel spelconsoles verkocht als tijdens de eerste twaalf weken van Playstation 4', signaleert Frank Vranken, hoofdstrateeg van de private bank Puilaetco. 'Videogames zijn hot omdat veel mensen weer thuis zitten.' De Japanse groep verhoogde deze week haar winstprognose.

De vraag rijst wel of dit soort aandelen nog veel stijgingspotentieel hebben. Wuyts: 'Wie een abonnement wil van Netflix heeft er intussen een. Hetzelfde voor een licentie Office 365 voor wie moet thuiswerken.'

Wat moet een belegger nu doen?

'Het bedrijfsnieuws is niet zo slecht, maar kopers wachten op de verkiezingen in de VS. Ik verwacht geen immense sell-off', zegt Wuyts. 'We houden de aandelen van bedrijven die zich kunnen onderscheiden. In de technologiesector zijn dat bijvoorbeeld Tencent, Ubisoft en Microsoft. We behouden ook defensievere aandelen zoals Cofinimmo. Aandelen als Basic-Fit en Kinepolis mijden we.'

Aandelen als Basic-Fit en Kinepolis mijden we. Werner Wuyts Hoofdstrateeg Dierickx Leys

Gijsels merkt op dat hij neutraal staat tegenover aandelen. 'Enerzijds zijn aandelen goedkoop in vergelijking met obligaties. Anderzijds zijn de markten volatiel omdat er onzekerheid bestaat over de Amerikaanse verkiezingen, de brexit en de impact van de coronacrisis. Volgende week komt er wellicht meer duidelijkheid over de Amerikaanse verkiezingen, het stimuluspakket in de VS en de brexit. We zijn relatief positief op wat langere termijn.'