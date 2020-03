Corona houdt huis op Wall Street

Ook op de beurzen in New York staat de 'sell'-knop op roodgloeiend. Starbucks en Costco halen echter hun schouders op voor het virus.

Helaas, maar ook op Wall Street gaan de aandelen stevig in de verkoop. De Dow Jones dendert 3,1 procent lager, de S&P500 zakt 3 procent en ook de Nasdaq verliest 3 procent.

Voor de beleggers in New York komt het coronavirus nu wel heel dichtbij: het aantal infecties is in de metropool opgelopen tot 22. Wereldwijd zijn er inmiddels 100.000 besmettingen en minimaal 3.383 doden. De beurzen vrezen dat het virus zich verder blijft verspreiden en zal leiden tot verregaande quarantainemaatregelen die de economische groei zullen afknijpen.

Beleggers schuilen in veilige havens. De Amerikaanse tienjaarsrente zakt van 0,91 procent tot 0,69 procent. De goudprijs wint 0,7 procent tot 1.683 dollar per ounce.

Starbucks

Starbucks trekt zich - voor wat de VS betreft - weinig aan van het coronavirus. 'Tot op heden hebben we geen merkbare impact gezien bij onze activiteiten in de VS, die goed zijn voor ongeveer 65 procent van onze totale omzet in het eerste kwartaal van 2020', zegt de koffiereus.

Het bedrijf blijft dan ook onverminderd positief. 'Het positieve momentum dat we in de VS zagen heeft zich in de voorbije kwartalen voortgezet. We blijven bij onze optimistische vooruitzichten voor de lange termijn.' Voorts meldt de koffiegroep dat het de eerste tekenen van herstel ziet in China.

Beleggers gaan niet mee in het positivisme van de onderneming en sturen het aandeel 3,9 procent lager.

Costco

Costco zou zelfs profiteren van corona. De supermarktketen kwam donderdag nabeurs met een rapport over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Daarin meldt de supermarktketen dat ze eind februari de verkopen zag klimmen dankzij het virus. 'We schatten het positieve effect op de totale vergelijkbare verkopen op 3 procent', klinkt het. Klanten haalden vermoedelijk extra spullen in huis om zich voor te bereiden op mogelijke quarantainemaatregelen.

De kwartaalwinst per aandeel klom met 4,5 procent tot 2,10 dollar. Dat was meer dan de 2,07 dollar die analisten hadden verwacht. De omzet nam met 10 procent toe tot 39,07 miljard dollar, tegenover een marktverwachting van 38,21 miljard.

Ondanks beter dan gedachte cijfers ontsnapt ook Costco niet aan de verkoopgolf: het aandeel daalt met 0,6 procent.

Jamie Dimon

De bekende CEO van JPMorgan , Jamie Dimon, moest een noodhartoperatie ondergaan en is nu herstellende in het ziekenhuis. De 63-jarige Dimon had een scheurtje in zijn hoofdslagader. De zakenbank zei in een bericht aan de werknemers dat de topman 'goed herstelt'.

Volgens de zakenkrant The Wall Street Journal ging Dimon donderdag uit zichzelf naar een ziekenhuis in Manhattan (New York, VS), omdat hij last had van pijn op de borst. De topman leidt de grootste zakenbank van Amerika sinds 2004.