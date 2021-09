Corona zadelt Texaf met leegstand op

De reisbeperkingen en de onzekerheid wegens corona veroorzaken leegstand in de luxewoningen van de Congo-holding Texaf. Het bedrijfsresultaat zakte in het eerste halfjaar 16 procent.

De Covid-pandemie doet de groeimotor van Texaf haperen. Terwijl voor de gezondheidscrisis de luxewoningen op zijn beveiligde site in Kinshasa als zoete broodjes werden verhuurd, staan de huizen en appartementen nu soms leeg omdat er minder expats naar Congo reizen. De gemiddelde leegstand liep op van 1,8 procent tot 7,2 procent. Daarnaast vernielde een brand in augustus vorig jaar een kantoor en magazijn in de hoofdstad, waardoor Texaf 325.000 euro huurinkomsten miste. De helft daarvan, het kantoorgedeelte, zal in de tweede helft van 2021 opnieuw beschikbaar zijn. De totale huurinkomsten beperkten de daling tot 2 procent tot 9,58 miljoen euro, omdat Texaf de voorbije maanden 33 nieuwe appartementen opleverde.

Steengroeve

De tweede activiteit, de steengroeve Carrigrès, kon ondanks een zwaar technisch defect in het voorjaar zijn omzet met 8 procent opkrikken tot 1,28 miljoen euro. Toch zakte de bedrijfswinst bijna driekwart tot amper 68.000 euro. Dat is vooral te wijten aan voorraadafbouw, die heeft geleid tot een negatieve waarderingswijziging van de voorraden.

Onze juridische kosten voor de bescherming van activa waren bijzonder hoog in de context van de verslechtering van het zakenklimaat en de veiligheid van goederen. Holding Texaf

Daarnaast stegen de kosten fors. Onderhoudswerken die in 2020 wegens de coronarestricties uitgesteld moesten worden, werden nu wel uitgevoerd. Meer verontrustend is dat de onveiligheid in Congo toeneemt. 'Onze juridische kosten voor de bescherming van activa waren bijzonder hoog in de context van de verslechtering van het zakenklimaat en de veiligheid van goederen', stelt Texaf.

De bedrijfswinst van de groep zakte met 16 procent tot 3,82 miljoen euro. De daling van de nettowinst beperkte zich tot 1 procent tot 3,11 miljoen euro omdat de holding minder geld opzij moest zetten voor uitgestelde belastingen. De nettowinst per aandeel viel met 3,1 procent tot 0,848 euro iets meer terug omdat het aantal uitstaande aandelen is toegenomen. Bij het keuzedividend koos immers 65 procent van de aandeelhouders voor nieuwe aandelen in plaats van cash.

Nieuw project