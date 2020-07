'Coronacrisis raakt Bekaert'

De crisis in de autosector zal het staaldraadbedrijf in het tweede halfjaar parten spelen.

Ook Bekaert zal in het tweede halfjaar last hebben van de coronapandemie, vooral de divisie rubberversterking.

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam komt terug op zijn heroverweging van het 'houden'-advies voor Bekaert. Na wat rekenwerk laat Claassen zijn 'houden'-advies en zijn koersdoel van 20 euro voor de staaldraadproducent staan. Toch verwacht de analist dat Bekaert last zal hebben van de coronacrisis. 'In het tweede halfjaar zal de afdeling rubberversterking, goed voor 43 procent van de omzet, de impact van de coronacrisis op de automarkt merken. Er worden minder auto's verkocht en doordat er veel minder autoverkeer was, worden ook minder banden vervangen.

De zichtbaarheid voor het winstherstel is troebel. Daarbij is de sector als geheel niet erg aantrekkelijk.

Met dat laatste doelt de analist op de kapitaalintensiteit in de sector en het risico dat staaldraad in de toekomst als een homogeen product wordt gezien. Bij homogene producten maakt het de koper niet uit bij welke partij hij het goed koopt, omdat alle varianten in de ogen van de koper sterk vergelijkbaar zijn. Bij een homogeen product is de concurrentie groot en puur op prijs gericht, waardoor de marges onder druk komen te staan.