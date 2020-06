Coronagevoelige aandelen krijgen klappen

Beleggers nemen even wat gas terug na de forse winsten van de afgelopen dagen. De technologiewaarden houden het droog, terwijl de coronagevoelige aandelen in de ramsj gaan.

Na de recordjacht van maandag nemen beleggers nu even een adempauze. De brede graadmeter S&P500 wist maandag zijn totale verlies van dit jaar weg te werken en de technologie-index Nasdaq eindigde zelfs op recordhoogte. De laatste opwaartse trend in de markten kwam voort uit heropeningshoop nu steeds meer landen hun coronamaatregelen terug draaien, terwijl de trend in het aantal nieuwe besmettingen dalende blijft.