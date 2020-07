Coronavaccin Pfizer stuwt Wall Street

Pfizer

Pfizer weet 4,5 procent te winnen door de positieve onderzoeksresultaten. Bij het onderzoek werden 45 mensen geëvalueerd, waarbij iedere participant ofwel een dosis van 20, 30 of 100 microgram van het vaccin kreeg ofwel een placebo. Elke proefpersoon die een dosis kreeg met het vaccin had na 28 dagen antilichamen aangemaakt tegen het virus.

Pfizer zei dat het vaccin goed werd getolereerd door de patiënten, hoewel sommigen last hadden van griepverschijnselen. Vooral de proefpersonen met de dosis van 100 microgram zouden hier last van hebben gehad.

Macy's klimt 0,7 procent, ondanks matige resultaten. De Amerikaanse warenhuisketen moest in het eerste kwartaal - eindigend op 2 mei - een verlies van 2,03 dollar per aandeel optekenen. Het bedrijf zag de omzet fors dalen met 45,5 procent tot 3 miljard dollar. 'Het eerste kwartaal was uitdagend voor het land, de sector en voor ons.'

De onderneming geeft geen vooruitzichten, maar klinkt wel voorzichtig. 'Hoewel onze winkels weer open zijn, verwachten we dat het virus ook de rest van het jaar een impact zal blijven hebben op de VS', zegt het bedrijf. 'We verwachten niet weer volledig te sluiten, maar we blijven flexibel en voorbereid om een toename in het aantal besmettingen op regionaal niveau aan te pakken.' Verder stelt de groep dat het extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het winkelen voor klanten zo veilig mogelijk te houden.