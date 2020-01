Coronavirus besmet beurzen

Het Chinese ministerie van Gezondheid bevestigde dinsdag dat het virus overgedragen kan worden van mens tot mens. Bovendien is er een vierde dode gevallen. In Azië schoten beleggers in een kramp. In China dook de CSI300-index 1,7 procent in het rood, in Hongkong verloor de Hang Seng 2,7 procent. Hongkong kreeg wel extra klappen door een ratingverlaging van Moody's. De Chinese yuan zakte een halve procent.

SARS-scenario

Beleggers vrezen een herhaling van het SARS-scenario van 2002. De nieuwe ziekteverwekker is voor 70 procent identiek aan SARS, ontdekten wetenschappers. SARS maakte bijna 800 dodelijke slachtoffers. Er was ook een grote economische kostprijs: in 2003 drukte SARS de Chinese economische groei met 0,8 procentpunt. Hongkong belandde in de eerste helft van 2003 in een recessie. Op de beurs was er vooral een impact op luchtvaart- en toerismeaandelen. Het aandeel Cathay Pacific Airways uit Hongkong bijvoorbeeld verloor tussen december 2002 en april 2003 bijna 30 procent, brengt Bloomberg in herinnering.