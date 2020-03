Coronavirus doet ook beursvloer in Wall Street leeglopen

De iconische beelden van gesticulerende en roepende traders op de beursvloer behoren vanaf 23 maart even tot het verleden. Het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregel in stand geldt.

De maatregel zal wellicht weinig gevolgen hebben voor de eigenlijke beurshandel, maar symboliseert wel dat de coronacrisis ook de VS in het hart treft. De fysieke beurshandel in New York staat al decennialang symbool voor het Amerikaanse kapitalisme. De NYSE wordt uitgebaat door het beursbedrijf Intercontinental Exchange.