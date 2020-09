Coronavirus houdt beurzen opnieuw in greep

Beleggers duwen op de verkoopknop. 'Over het coronavirus begin ik een 'maart light'-gevoel te krijgen', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid.

De Euro Stoxx50 opent donderdag met een verlies van 1 procent. De slechte opening volgt op een dramatisch slot woensdag op Wall Street na enkele sombere uitspraken van Amerikaanse centrale bankiers. Zowel voorzitter Jerome Powell als vicevoorzitter Richard Clarida gaf een grimmig commentaar over de staat van de economie waarbij ze benadrukten dat extra steunmaatregelen nodig zijn om de klap van het coronavirus op te vangen. De Nasdaq sloot meer dan 3 procent lager.

De wereldwijde stijging van het aantal Covid-19-besmettingen drukt op de sfeer. Het Verenigd Koninkrijk telde gisteren 6.178 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 1 mei. Frankrijk verdeelt zichzelf in zones volgens het alarmniveau en geeft de lokale overheden de macht om strenge maatregelen door te voeren. Verder moeten de cafés en restaurants in Parijs en andere grote steden voortaan om 22 uur sluiten. Frankrijk volgt daarmee het voorbeeld van het VK eerder deze week. 'Ik begin een 'maart light'-gevoel te krijgen', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid.

Ter herinnering: toen het coronavirus in de vroege lente de wereldeconomie lamlegde, donderde de Bel20 op 17 maart naar 2.528 punten, een daling van 40 procent tegenover de piek van 17 februari. Daarna volgde een herstel van 40 procent tot 3.553 punten op 21 juli. Donderdag zakt de Bel20 met 1,2 procent tot 3.177 punten, of 10 procent onder de julipiek.

De coronavrees bij beleggers valt af te lezen uit de prestaties van aandelen uit de reis- en transportsector. Air France KLM verliest ruim 4 procent, restauranteigenaar Accor geeft meer dan 2 procent prijs. In Brussel zakken Kinepolis en de eigenaar van het Woluwe Shopping center, Eurocommercial Properties , tussen 2 en 4 procent.

Niettemin is de verkoopsgolf algemeen. Alle Europese sectoren noteren donderdag in het rood. Bij de schaarse winnaars in Brussel: de infrastructuurbeheerder TINC , de nutsgroep Elia en de voedingsgroep Ter Beke .