Coucke over Ekopak: 'Foute inschatting om kleine belegger niet te laten intekenen'

De waterbehandelaar Ekopak maakte woensdag een overtuigende intrede op de beurs. Na de gefaalde beursgang van Club Brugge komt er dan toch nieuw bloed op het Brusselse koersenbord.

Pieter Loose, de CEO van het waterbehandelingsbedrijf Ekopak , staat woensdag even na 8 uur alleen aan een tafeltje een koffie te drinken in het verder lege beursgebouw. Binnen een klein uur trekt zijn bedrijf naar de beurs, hij is zichtbaar nerveus. Looses entourage sijpelt mondjesmaat binnen, ook grootaandeelhouder Marc Coucke, die straalt van de rust en het zelfvertrouwen. 'Jij kent dit, hè?', vraagt Loose. 'Ik heb mijn klantenkaart bij', lacht Coucke. 'Maar wennen doet het nooit.'

Klokslag 9 uur luidt Loose de bel luid en lang tot Coucke een subtiele tik op zijn schouder geeft en Loose al grijnzend stopt, een grijns die niet meer zou verdwijnen. 'Ik heb er bijna geen woorden voor', zegt een aangedane Loose. 'Iedereen weet hoe belangrijk het is om in te zetten op duurzaamheid, vandaag zetten we een belangrijke stap in een wereld waar water alleen maar schaarser wordt.'

Geen concurrentie

Veel beleggers blijken het met hem eens te zijn, tijdens de ceremonie stijgt de koers gestaag van de initiële openingskoers van 14,70 naar 15,50 euro, de hoogste koers van de dag. De introductieprijs lag op 14 euro.

We hadden niet verwacht dat de kleine belegger enthousiast ging zijn voor een project dat zo op de lange termijn mikt. Marc Coucke Grootaandeelhouder Ekopak

Een groei die volgens Loose ook vlotjes gaat volgen in het bedrijf. 'We hebben gezocht, maar vonden geen concurrentie in Europa. Er zijn wel bedrijven die afvalwater zuiveren, maar niet zoals wij. 90 procent van het water dat we binnenkrijgen, kan worden hergebruikt. Behalve wij doet niemand dat.' Op die manier wil Ekopak voorkomen dat onnodig veel drinkbaar kraantjeswater gebruikt wordt.

Grote beleggers

Twee dingen vielen op aan de aankondiging van de beursgang vorige week. Alleen grote beleggers konden intekenen en er worden geen dividenden uitgekeerd. Marc Coucke verklaart die twee vaststellingen: 'We hebben onlangs ons businessmodel aangepast, we verkopen niet langer onze installaties maar wel het gezuiverde water per kubieke meter. Bedrijven moeten niet langer een grote investering in ons steken. Wij doen de investering en bouwen vanaf dan over de jaren onze winsten op. We keren geen dividend uit zodat we al ons geld in die investeringen kunnen steken. Dat de beursgang alleen voor de grote beleggers was, is achteraf gezien een foute inschatting van ons. We hadden niet verwacht dat de kleine belegger enthousiast ging zijn voor een project dat zo op de lange termijn mikt.'

Loose kijkt nog een laatste keer tevreden naar het bord. Hij heeft vrijgenomen in de namiddag om met zijn kroost naar Pairi Daiza te gaan. De eigenaar van Pairi Daiza, Marc Coucke, staat ondertussen aan de zijkant al iets heel anders te bespreken.